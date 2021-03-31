Çankırı'da aracın çarptığı yaralı kedi Asayiş Şube Müdürünün girişimiyle tedaviye alındı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, yaralı kediyi tedavi için Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu