Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Çankırı'da trafik kazası: 4 yaralıÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çankırı
'da trafik kazası: 4 yaralı
ÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çankırı'dan Korgun
istikametine giden Bahri Kaya
idaresindeki 06 AVR 52 plakalı otomobil karşı şeride geçerek 18 T 0119 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada yol artasında bulunan kanala devrilen ticari takside bulunan baba Özcan, oğulları Özkan ve Mesut Kalay ile diğer araç sürücüsü Bahri Kaya yaralandı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri olay yerindeki yaralılara müdahale etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:19 Kaynak: İHA
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