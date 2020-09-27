Son dakika! Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i transfer etti
Bir son dakika haberine göre Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın GNK Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın GNK Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Ç.Rizespor, 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
(İHA)
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