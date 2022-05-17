ÇEKUD'tan erozyon uyarısı

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Bölge Temsilcisi İsmet Gümüş, Kilis'te erozyona karşı çiftçilere uyarılarda bulundu.

Gümüş, AA muhabirine, Kilis'te özellikle meyilli yerlerde yanlış tarım çalışmaları sonucunda toprakların erozyona maruz kaldığını savundu.

Bazı tarım arazilerinde şiddetli erozyonun olduğunu anlatan Gümüş, köylülerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gümüş, çiftçilerin geleceklerini korumak için arazilerine sahip çıkmaları gerektiğini ifade ederek, "Erozyonun yüzde 95'i maalesef tarım arazilerinde oluyor. Burada toprak işlemesi yapılmış ama yanlış yapılmış. Toprak işlemi yapılırken yukardan aşağı değil, yağan yağmurun aşağı akmaması için paralel bir şekilde yapılması gerekiyor. Çok yakında bu tarlalar verimsiz hale gelecek. Kısa zamanda değil ama 100-1000 yıl gibi bir zaman sonrasında erozyon dolayısıyla maalesef burada tarım yapamayacak duruma geleceğiz." diye konuştu.

Gümüş, erozyonun sinsi bir düşman olduğunu, zararlarının yıllar sonra ortaya çıktığını sözlerine ekledi.