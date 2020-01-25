Cengiz Ünder mi, Immobile mi? "Roma-Lazio" derbisinde iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika
Son Dakika Spor Cengiz Ünder mi, Immobile mi? 'Roma-Lazio' derbisinde iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor

Cengiz Ünder mi, Immobile mi? "Roma-Lazio" derbisinde iddaa'da oynanması gereken...

6 saat önce

Bu bir ilandırROMA - LAZIOSon 11 lig maçını kazanan Lazio, 19 maç sonunda 45 puanla 3. sıraya kadar geldi.

Cengiz Ünder mi, Immobile mi?

Bu bir ilandır


ROMA - LAZIO


Son 11 lig maçını kazanan Lazio, 19 maç sonunda 45 puanla 3. sıraya kadar geldi. Roma ise Torino ve Juventus yenilgilerini Genoa galibiyetiyle telafi etti.


Amadou Diawara ve Nicolo Zaniolo gibi önemli isimler, Roma adına derbide forma giyemeyecek. Henrikh Mkhitaryan'ın da oynaması beklenmiyor ama Diego Perotti için maç saatini bekleyeceğiz.


Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, sakatlık sonrası formasını bir aldı, bir daha da çıkarmadı. La Gazzetta dello Sport'un muhtemel kadrosunda yine ilk 11'de gözüküyor. 3-1 kazanılan Genoa maçında gol perdesini açan isim olmuştu.


Lazio cephesinde orta sahadan alternatif isimler, Danilo Cataldi ve Adam Marusic sakat. 19 lig maçında 28 gole katkı (23 gol 5 asist) veren Ciro Immobile, 11 maçlık galibiyet serisinde ise 14 gol attı, 2 de asist yaptı.


Cengiz Ünder, Lazio, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:14 
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