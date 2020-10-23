Cerablus'ta balistik füzeyle saldırı: 10 yaralı - Son Dakika

Cerablus'ta balistik füzeyle saldırı: 10 yaralı

23.10.2020 23:24
Cerablus'ta balistik füzeyle saldırı: 10 yaralı, System.String[]

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede yer alan Cerablus'ta balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede yer alan Cerablus'ta balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus'un güneyindeki Küse köyünde bulunan akaryakıt pazarı balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı ifade edilirken; bölgede yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cerablus'ta balistik füzeyle saldırı: 10 yaralı - Son Dakika

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