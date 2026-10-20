Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum - Son Dakika
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Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

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Rapçi Ceza, Şam adıyla tanınan Şamil Oymak’ın posterini açan izleyiciye konser sırasında sert sözlerle çıkıştı. İki rapçi arasındaki geçmiş diss atışması da görüntüleri yeniden gündeme taşıdı.

Rapçi Ceza, konserinde Şam adıyla tanınan Şamil Oymak’ın posterini açan bir izleyiciye sert tepki gösterdi. İki rapçi arasındaki geçmiş atışma yeniden gündeme gelirken, Şam’ın Ceza hakkındaki açıklamaları da dikkat çekti.

İKİ RAPÇİ ARASINDAKİ GERİLİM YENİ DEĞİL

Şam, daha önce katıldığı Ebo Show’da Ceza’yı rap müziğe dair sözleri üzerinden eleştirerek “Rapten bir bok anlamıyor” demişti. Şam, 2022’de yayımladığı “Killer Rap” parçasında da Ceza’ya göndermelerde bulunmuştu. Ceza ise 2023’te yayımladığı “Analog” şarkısında Şam’a karşılık vermiş, Şam da yeni bir diss parçasıyla atışmayı sürdürmüştü.

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum
RAPÇİ ŞAM

“NE KADAR ZAVALLISIN”

Konser sırasında bir izleyicinin Şam’ın posterini açtığını gören Ceza, sahneden “Ne kadar geri zekalısın lan? Dünyanın en gerizekalı, en cahil insanının resmini taşıyorsun lan. Ne kadar zavallısın oğlum” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rapçi CezaMagazinCezaŞamSon Dakika

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