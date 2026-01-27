CHP'den Türk Telekom İddiası: Soygun!

Haber: Emine DALFİDAN - Kamera: Cemal AYTEKİN

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom'un 4 büyükşehirde abonelerine verdiği hizmetlerin AK Parti'ye yakın iki şirkete devredileceğini iddia ederek, "2025 yılının ilk 9 ayında Türk Telekom'un net karı 21 milyar lira. İşte bu kar AKP'nin de iştahını artırıyor ve bu kaynağı kendi yandaş şirketlerine aktarmanın yollarını arıyor. Türk Telekom'un kendi teknik kadrosuyla yaptığı işlerin tümünü bu iki yandaş şirkete devrediyor. Bu devir planı öyle bir plan ki devasa bir zarar ortaya çıkarıyor" dedi. Türk Telekom'un 6 milyon 300 bin abonesi bulunduğunu, bu devrin faturalara yüzde 100 zam olarak yansımasının beklendiğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ediyorum. Bu bir soygundur. Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'na, üst düzey yönetimine ve idari sorumluluğu bulunanlara sesleniyorum, derhal bu devri durdurun" diye konuştu. Yavuzyılmaz, Türk Telekom bünyesinde çalışan 10 bin teknikerin işten ayrılması için yazı gönderildiğini de ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Türk Telekom'un 4 büyükşehirde abonelerine verdiği hizmetlerin AK Parti'ye yakın iki şirkete devredileceği iddiasına ilişkin ANKA HAber Ajansı'na açıklama yaptı. Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

"AKP'nin ikinci Türk Telekom vurgununu tespit ettik. Türk Telekom'un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki 6 milyon 300 bin abonesinin, abone hizmetleri, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yandaş şirkete devredileceğini tespit ettik. Türk Telekom'un yıllık olarak doğacak zararı 6 milyar 626 milyon lira. Bu sözleşmeleri 3'er yıllık yapmayı planlıyorlar. Dolayısıyla burada doğacak toplam zarar 20 milyar lirayı bulacak. Bu iki şirket AKP'ye çok yakın iki şirket. Biri İş Kaya İnşaat, diğeri de Akçadağ Grup."

Türk Telekom'un yapısına değinen Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Türk Telekom'un yüzde 60'ı Türkiye Varlık Fonu'nda yüzde 25'i Hazine ve Maliye Bakanlığına ait, yüzde 15'i de borsaya açık halka açık bir şekilde işlem görüyor. Yani Türk Telekom kamusal bir iletişim hizmeti veriyor. Aynı zamanda Türk Telekom yüksek karlılığa sahip bir şirket durumunda. 2025 yılının ilk 9 ayında Türk Telekom'un karı 21 milyar lira. İşte bu kar AKP'nin de iştahını artırıyor ve bu kaynağı kendi yandaş şirketlerine aktarmanın yollarını arıyor.

Türk Telekom'un kendi teknik kadrosuyla yaptığı işlerin tümünü bu iki yandaş şirkete devrediyor. Bu devir planı öyle bir plan ki devasa bir zarar ortaya çıkarıyor. Çünkü şu anda Türk Telekom'un abone başına maliyeti 75 lira. Ancak bu devirden sonra iki şirkete abone başına maliyet 160 liraya çıkacak ve böylelikle mevcut maliyetin iki katı bir harcama yapılmış olacak. Türk Telekom bu tutarların tümünü iki şirketin kasasına aktaracak. Bu ne demek. Bu, Türk Telekom abonelerinin internet faturalarına ya yüzde 100 zam demek ya da bu kadar devasa tutarın Türk Telekom'un karından, kasasından bu şirketlere aktarıması demek. Bunun adı soygundur.

Türk Telekom AKP'li üst düzey bürokratların arpalığına dönüşmüş durumda. Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dört bakan yardımcısı var, ikisi Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nda, diğer ikisi de TT Mobil'in Yönetim Kurulu'nda. Aynı zamanda TT Mobil'in Yönetim Kurulu'nda iki Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Karayolları Genel Müdürü ve TÜİK Başkanı da yer alıyor.

TTNET'in Yönetim Kurulu'nda ise yine iki Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü bulunuyor. Yani Türk Telekom'un devasa vurgun hazırlığında olduğu, kendi bünyesinde yaptığı abone hizmetler işini iki yandaş şirkete devretme kararını veren bürokratlar AKP'nin kamusal alanda üst düzeyde görev alan bürokratları. Dolayısıyla burada devasa bir peşkeşin altyapısı hazırlanmış oluyor. İstanbul, Ankara İzmir ve Antalya'daki 6 milyon 300 bin Türk Telekom abonesinin internet faturalarına yüzde 100 zam gelmesi bekleniyor. Yani bu devasa peşkeşin faturasını da yine vatandaşa ödetecekler."

10 bin teknikere yazı gönderildi, işten ayrılmaları isteniyor

Türk Telekom'da çalışanlara yazı gönderildiğini anlatan Yavuzyılmaz, "Planlanan bu devirler kapsamında Türk Telekom'un kendi bünyesinde çalışan 10 bin teknikere yazı gönderildi. Bu yazıda kendilerinin gönüllü olarak işten ayrılmaları istendi. Böylelikle de Türk Telekom'un kamusal iletişim yönü itibarıyla çalışanlarına sağladığı kamusal iş güvencesi de tamamen ortadan kaldırılmak isteniyor. Teknikerlerin bir şekilde işten ayrılması belirli şartlar sunularak teşvik edilerek zorunlu hale getirilmek isteniyor" dedi.

Yavuzyılmaz, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ediyorum. Bu bir soygundur. Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'na, üst düzey yönetimine ve idari sorumluluğu bulunanlara sesleniyorum, derhal bu devri durdurun" diye konuştu.