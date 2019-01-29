Son Dakika Haberleri: Çiftçi, "Muhtarlarımız Hizmet Rehberimizdir"

Çiftçi, "Muhtarlarımız Hizmet Rehberimizdir"

14 dakika önce

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını SKM programları çerçevesinde sürdürüyor.

Çiftçi,

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında saha çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İlçe Kadın Kolları ile birlikte ev ziyaretlerinde bulunan Çiftçi, ilçe yöneticileriyle birlikte de muhtarları ziyaret ederken, vatandaşlarla da sohbetinde ilçede hayata geçirmeyi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi, onların talep ve önerilerini dinledi. Çiftçi, "Biz, ev ziyaretlerimizde sadece seçim için değil, sorunların çözümü için çalışıyoruz, gerekirse yeni hedefler oluşturuyoruz" dedi.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK

Çiftçi, "Halkımızın sorunlarını çözmek, taleplerine ulaşabilmesini sağlamak yerel yönetimlerin sunacağı insan odaklı önemli projelerindendir. Kadınlarımıza yönelik, çalışmalarımız mevcut. İnşallah kısa bir süre sonra seçim beyannamemizi sizlerle paylaşacağız. Kadınlarımız, toplumun en önemli değerleridir. Bunun farkında olan bir yönetim anlayışıyla çıtayı giderek yükselteceğiz. Bunu hep beraber başaracağız" diyerek düşüncelerini kadınlara aktardı.

ÖNERİLERİ TEK TEK NOT ALDI

Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Başkan Yardımcısı İsmail Bahadır Büyükkeleş ve Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler ile birlikte Şekerpınar, Cumhuriyet ve Özgürlük Mahalle Muhtarlarını ziyaret eden Çiftçi, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Çiftçi, "Muhtarlarımızın önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyor. Muhtarlarımızın sorunları, bulunduğu mahallenin, ilçenin genel sorunlarıdır. Muhtarlarımız, siyasilerin, kamu görevlilerinin, mülki ve idari amirlerin hizmet rehberleridir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:50 Kaynak: Bültenler

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