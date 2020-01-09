Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı - Son Dakika

Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı

6 saat önce

Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı yapıldı.

Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı, System.String[]

Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı yapıldı.


Çiftelerspor Taekwondo Antrenörleri Musa Coşkun, Senem Türk ve Kick Boks Antrenörü Ömer Polat nezaretinde Türk Dünyası Kültür Evinde gerçekleşen kuşak terfi programına; Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik, Halk Eğitim Merkez Müdürü Yaşar Koçay, iş adamı Alaattin Çoban, öğrenciler ve veliler katıldı.


Balkan Şampiyonu Sıla Nur Gençer ve antrenör Ömer Polat'ın kısa süreli gösterisi ile başlayan programın akabinde minik taekwondo öğrencilerine kuşakları takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Çifteler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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