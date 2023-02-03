Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi

03.02.2023 17:56
Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin "istihbarat amaçlı" olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin "istihbarat amaçlı" olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.

Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gün içinde Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, olaya dair yaptığı açıklamada, "Verileri toplamaya ve olayı doğrulamaya çalışıyoruz." demişti.

Sözcü Mao, "Çin, sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar, meseleyi sakin kafayla ele alır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD savunma yetkilileri "istihbarat balonu" olduğunu ileri sürmüştü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Savunma yetkilileri, Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Çin, ABD'nin 'casusluk faaliyeti' olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi Çin, ABD'nin 'casusluk faaliyeti' olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi Çin'in Hebei Eyaleti Ulaşım Projelerinin İnşaatına 103,5 Milyar Yuan Yatırım Yapacak Çin'in Hebei Eyaleti Ulaşım Projelerinin İnşaatına 103,5 Milyar Yuan Yatırım Yapacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin 'casusluk faaliyeti' olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus suskunluğunu bozdu: Böylesini ilk kez gördüm
16:49 Boğaziçi Üniversitesi davasında karar çıktı! Tüm öğrencilere hapis cezası verildi
17:18 5 erkek 1 kadına çocuk parkında tecavüz etti! Mahkemenin verdiği ceza vicdanları yaraladı
15:32 Cinsel saldırıya uğrayan genç kız kendini sokağa zor attı: İç çamaşırımı dizime kadar indirip ilişkiye girmeye çalıştı
17:07 Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü
17:04 Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan' göndermesine yanıt: Seviyorsan git konuş bence
16:58 Ekrem İmamoğlu'nun olay yaratan 'Erdoğan' göndermesine Bakan Varank'tan yanıt: Seviyorsan git konuş bence
16:42 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu kar yağışı için uyardı: Lütfen dikkatli olalım
16:41 Uçakta olaylı maçın hakemiyle karşılaşan Fenerbahçe taraftarından tehdit: Sizi sokağa çıkartmayız
16:36 Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hafta sonu için kar uyarısı: Lütfen dikkatli olalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 18:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin "casusluk faaliyeti" olarak nitelediği uçan balonu sahiplendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement