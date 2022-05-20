Çinli Bilim İnsanları Glokomun Tedavisi İçin Akıllı Kontakt Lens Geliştirdi

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, körlüğe sebebiyet verebilen bir göz rahatsızlığı olan glokomun tedavisinde kullanılan ilaçların dozunu otomatik olarak ayarlayabilen bir akıllı kontakt lens geliştirdi. Sun Yat-sen Üniversitesi'nden bilim insanları, glokom ilacının talebe bağlı ve kontrollü salınımını yapmadan önce göz küresindeki basıncı gözlemleyen kablosuz ve pilsiz kullanılan bir kontakt lens tasarladı. Nature Communications dergisinde bu hafta yayınlanan çalışmaya göre bu küçük aygıt, kullanıcının görüşünü engellemeden elektrik devrelerini kavisli ve sınırlı yüzeyine entegre eden yüksek yoğunlukta, çift katmanlı bir yapısal tasarım kullanıyor.

Aygıtın algılama modülü, devrede benzersiz bir konsol konfigürasyonuna sahip ve her devre plakası, ultra yumuşak hava dielektrik filmlerini arasına sıkıştırıyor. Son derece hassas filmler, göz küresi basıncındaki değişikliklere tepki veriyor ve kablosuz kayıt için algılanabilir rezonans frekansı sinyalleri üretiyor. Çalışmada verilen bilgilere göre, ilaç dağıtım modülü bunun ardından üzeri kaplı brimonidinini ilacını kornea bariyerlerindeki sulu (ön) odaya zamanında yönlendirmek için verimli bir kablosuz güç aktarım devresi kullanıyor.

Yaşlılarda önde gelen körlük sebeplerinden biri olan glokoma çoğunlukla gözdeki yüksek tansiyon anomalisi sebep oluyor. Bilim insanları, glokom hastalığına sahip tavşanlar üzerinde canlı hayvan deneyleri de gerçekleştirdi. Deney sırasında kontakt lensi takan grubun göz basıncı, cihazın zamanında verdiği ilaçlar sayesinde sabit kaldı. Kontrol grubundaki göz damlası uygulanan tavşanlardaysa göz basıncındaki hızlı artışın ardından başlangıç basıncında azalma görüldü. Araştırmacılar minimum müdahale gerektiren, akıllı ve kablosuz cihazın gelecekte glokomun tedavisine yönelik çok şey vadettiğini söyledi.