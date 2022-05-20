Çinli Bilim İnsanları Glokomun Tedavisi İçin Akıllı Kontakt Lens Geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Bilim İnsanları Glokomun Tedavisi İçin Akıllı Kontakt Lens Geliştirdi

20.05.2022 01:13
Çinli Bilim İnsanları Glokomun Tedavisi İçin Akıllı Kontakt Lens Geliştirdi

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, körlüğe sebebiyet verebilen bir göz rahatsızlığı olan glokomun tedavisinde kullanılan ilaçların dozunu otomatik olarak ayarlayabilen bir akıllı kontakt lens geliştirdi.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, körlüğe sebebiyet verebilen bir göz rahatsızlığı olan glokomun tedavisinde kullanılan ilaçların dozunu otomatik olarak ayarlayabilen bir akıllı kontakt lens geliştirdi. Sun Yat-sen Üniversitesi'nden bilim insanları, glokom ilacının talebe bağlı ve kontrollü salınımını yapmadan önce göz küresindeki basıncı gözlemleyen kablosuz ve pilsiz kullanılan bir kontakt lens tasarladı. Nature Communications dergisinde bu hafta yayınlanan çalışmaya göre bu küçük aygıt, kullanıcının görüşünü engellemeden elektrik devrelerini kavisli ve sınırlı yüzeyine entegre eden yüksek yoğunlukta, çift katmanlı bir yapısal tasarım kullanıyor.

Aygıtın algılama modülü, devrede benzersiz bir konsol konfigürasyonuna sahip ve her devre plakası, ultra yumuşak hava dielektrik filmlerini arasına sıkıştırıyor. Son derece hassas filmler, göz küresi basıncındaki değişikliklere tepki veriyor ve kablosuz kayıt için algılanabilir rezonans frekansı sinyalleri üretiyor. Çalışmada verilen bilgilere göre, ilaç dağıtım modülü bunun ardından üzeri kaplı brimonidinini ilacını kornea bariyerlerindeki sulu (ön) odaya zamanında yönlendirmek için verimli bir kablosuz güç aktarım devresi kullanıyor.

Yaşlılarda önde gelen körlük sebeplerinden biri olan glokoma çoğunlukla gözdeki yüksek tansiyon anomalisi sebep oluyor. Bilim insanları, glokom hastalığına sahip tavşanlar üzerinde canlı hayvan deneyleri de gerçekleştirdi. Deney sırasında kontakt lensi takan grubun göz basıncı, cihazın zamanında verdiği ilaçlar sayesinde sabit kaldı. Kontrol grubundaki göz damlası uygulanan tavşanlardaysa göz basıncındaki hızlı artışın ardından başlangıç basıncında azalma görüldü. Araştırmacılar minimum müdahale gerektiren, akıllı ve kablosuz cihazın gelecekte glokomun tedavisine yönelik çok şey vadettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Bilim İnsanları Glokomun Tedavisi İçin Akıllı Kontakt Lens Geliştirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 01:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli Bilim İnsanları Glokomun Tedavisi İçin Akıllı Kontakt Lens Geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement