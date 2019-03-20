Son Dakika Haberleri: Cinsel Saldırı'dan Aranan Şüpheli, Yasak Bölgede Yakalandı

Cinsel Saldırı'dan Aranan Şüpheli, Yasak Bölgede Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesindeki askeri yasak bölgede, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama kararı bulunan F.M. (47), yakalanarak, gözaltına alındı.

Cinsel Saldırı'dan Aranan Şüpheli, Yasak Bölgede Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesindeki askeri yasak bölgede, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama kararı bulunan F.M. (47), yakalanarak, gözaltına alındı. 

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki piyade karakolunda görevli askerler, rutin denetim sırasında ikinci derece askeri yasak bölgede F.M.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna teslim edilen F.M. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yakalama emri olduğu ortaya çıktı. F.M.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

Meriç, Edirne, Güncel
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