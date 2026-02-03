Çocuklar Suç Organizatörlerinin İkinci El Düşmanı

Yaşı 18'den küçük bireylerin karıştığı suçlarda son zamanlarda yaşanan artış gündemdekini yerini korurken, özellikle suç örgütlerinin çocukları bilinçli ve sistematik biçimde nasıl örgütleyerek kullandıkları ve hangi suçlara yönlendirdikleri savcılık iddianamelerine yansıdı.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük yaş, büyük suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde,??????? İstanbul'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, özellikle çocukları ön plana atarak işlenen örgütsel suçlara ilişkin hazırlanan iddianamelerde, suç örgütlerinin 18 yaş altı çocukları nasıl organize suçun parçası haline getirdiği ele alındı.

Daha önce tanımları ve etki alanları farklı olan suç oluşumları, gelişen teknolojik imkanlar ve sosyal medyadaki görünürlüğün artmasıyla son yıllarda çocukların kullanıldığı ve "yeni nesil suç örgütleri" olarak anılan çetelere dönüştü.

Daltonlar, Casperler, Redkitler gibi çizgi film karakterlerinden uydurdukları isimlerle kamu güvenliğini sekteye uğratıp korku iklimi yaratmayı hedefleyen suç örgütlerinin elebaşları, kaçtıkları sınır ülkelerinde lüks içinde hayatlarını sürdürürken, eylemlerinin devamlılığını sağlamak adına çeşitli yöntemler kullanıyor.

Popüler sosyal medya platformlarında "lüks yaşam, silah, para, alkol ve uyuşturucu madde" paylaşımları yapan çeteler, "güçlü", "yenilmez" ve "korkusuz" oldukları izlenimini vermeye çalışıyor.

Suç örgütleri eylemlerini gerçekleştirmek için de 18 yaş altı çocukları hedef alarak "para, güç, lüks yaşam ve yurtdışı" vaadiyle suça sürüklüyor.

Örgüt üyeleri "atıcılar, motorcular, jokerler" şeklinde kategorize edilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu tarafından "Daltonlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaşı küçük çocuk şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, Esenyurt ve Bahçelievler gibi ilçelerde bulunan sitelerden mobil uygulamalar üzerinden, sabıkası bulunmayan örgüt üyeleri veya yakınları adına kiralanan dairelerin örgüt evleri olarak kullanıldığı anlatılıyor.

İddianamede, evlerin içindeki organize işlere ilişkin, şu detaylar yer alıyor:

"Örgüt evlerinde geçen birkaç günlük konaklamanın ardından örgüt lideri veya yöneticisinin doğrudan talimatı ile evdeki örgüt üyelerine silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı, motosiklet gibi suçta kullanılacak araçlar temin edilerek, eyleme gönderilmektedir. Daltonlar silahlı suç örgütü eylemlerinde genellikle motosikletli saldırı ekipleri kullansa da çalıntı veya ikiz plakalı araçları kullandıkları eylemleri de bulunmaktadır. Bu ekip içerisinde motosiklet kullanımı iyi olanlar 'motorcu', silah kullanıp saldırıyı gerçekleştirenler 'atıcı', herhangi bir sebeple ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi durumu için ikinci saldırı eylemini gerçekleştirecekler 'joker' olarak tanımlanmaktadır."

İddianamede, elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerinden, "örgütlenme, insan kaynağı ve suç yöntemleri" bakımından belirgin farkları olduğu belirtiliyor.

Suç örgütünün üyelerini 15-20 yaş aralığındaki gençlerden seçtiği anlatılan iddianamede, "Özellikle 15-18 yaş aralığında olan, ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar veya uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılmasının daha kolay olduğu anlaşılmıştır. Kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçüklerin para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol seçtiği, daha öncesinden 'kasten yaralama', 'hırsızlık', '6136 sayılı yasaya muhalefet' gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesinin de daha rahat olduğu belirlenmiştir." ifadeleri yer alıyor.

Örgütlerin yeni insan kaynağına ulaşma stratejisi

İddianameye göre, örgüte katılım konusunda ikna edilen çocuklar, yaşıtlarını da örgüte katılım konusunda özendiriyor, bu sayede örgüt yöneticileri yeni insan kaynağına daha kolay erişiyor.

Yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurt dışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan, ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocukların, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ettiği belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocukların örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor. Televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören kimi çocuklar, kendileri de böyle bir yaşantı hayali kuruyor. Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçükler, örgütten daha da etkileniyor, bu şekilde örgüte katılmak yönünden motivasyonları artırılan yaşı küçüklerin tam itaati sağlanıyor. Hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocuklar, örgütün korkutucu yüzüyle karşılaştığında örgütten kopamıyor."

Online oyun sitelerini ve uygulamalarını da aktif olarak kullanıyorlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Casperlar" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede ise gençlerin suç örgütü ağına nasıl dahil edildikleri anlatılıyor.

Davası açılan dosyada, 18 yaşından küçük çocukların gerçekleştirilen 41 eylemde aktif rol aldıkları belirtiliyor.

İddianamede, "Casperlar" silahlı suç örgütünün elebaşı ile yönetici kadrosunun yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden, gerçekleştirmiş oldukları eylemlere ilişkin görüntüleri ve örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla üyeleri bir arada tutmak için hazırlamış oldukları video kayıtlarını paylaştıkları, bu paylaşımların özellikle 16-25 yaş arası gençler arasında hızlı bir şekilde yayıldığı aktarılıyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gençler üzerinde örgüte eleman kazandırma ve sempati oluşturma açısından etkili olduğu vurgulanan iddianamede, suç örgütünün elebaşı ve yöneticilerinin, yaptıkları paylaşımlarda ulusal televizyon kanallarında yayımlanan ve hayal ürünü olan suç temalı dizi ile filmlerden alıntılarla içerik oluşturdukları ifade ediliyor.

İddianamede, "Bu şekilde 16-25 yaş grubu arasında etkili olmaya çalıştıkları, bu kapsamda da fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç bireylerin kendini ispatlama güdüsüyle de hareket etmek suretiyle örgüte katılım için gönüllü oldukları, örgüt içerisinde kendilerine sunulacağı söylenen hayata ulaşmak amacı ile örgüt lideri ve yöneticilerine mutlak bir bağlılık göstererek, örgüt lideri ve yönetici kadrosu tarafından kendisine verilen talimatları mutlak bir disiplin içerisinde yerine getirdikleri anlaşılmaktadır." ifadeleri yer alıyor.

Örgütün sosyal medyayı adeta özendirme amacıyla kullandığı belirtilen iddianamede, "Casperlar" silahlı suç örgütünün elebaşı ve yönetici kadrosunun örgüte üye kazandırmak amacıyla online oyun sitelerini ve uygulamalarını da aktif olarak kullandığının görüldüğü ifade ediliyor.

Çocuklara 10 bin ile 50 bin lira arasında ödeme yapılacağı vaadi

İddianamede, şüpheli İsmail Atız tarafından kurulan ve yönetilen "Casperlar" suç örgütünün birçok eyleminde, özellikle motosiklet kullanabilen, çoğunluğu 18 yaş altı olan ve 15-25 yaş grubundaki çocuklar ile gençleri kullandığı, eylemlerde ön planda yer alan gençlerin büyük bölümünün ise ekonomik koşulları yetersiz mahallelerde yaşayan çocuklar olduğu belirtiliyor.

Bahsi geçen eylemlerde talimatları yerine getiren çocuklara 10 bin ile 50 bin lira arasında ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu, ancak çoğu örgüt mensubuna bu ödemelerin sadece 4-5 bin lira gibi kısmi tutarlarla, başka örgüt mensupları ya da üçüncü şahısların banka hesapları üzerinden aktarıldığı anlatılan iddianamede, ifade veren çocukların beyanlarından da vaad edilen paraların örgüt elebaşı ve yöneticileri tarafından çoğunlukla ödenmediği kaydediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" eylemini gerçekleştiren çocuklara, eylemin devamını sağlamak amacıyla kalacak yer, yeni kıyafetler ve cep telefonları temin edildiği, bununla örgütün, çocukların kurulan emir-talimat zinciri dışına çıkmamasını sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

İddianamede, şu tespitler yer alıyor:

"Casperlar silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen ve üye olarak örgüte dahil edilecek olan çocukların sıklıkla sosyal medya kullanmasının fırsat bilinerek yapılan propaganda amaçlı paylaşımların, fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç bireyler üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlanan ve kabul görmeyen çocukların kendini ispatlama güdüsüyle ve sosyal hayat içerisinde bir yer edinme amacı ile de hareket etmek suretiyle, örgüte katılım için gönüllü olan çocukların örgüt lideri, örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler ile aralarında abi-kardeş ilişkisinin bulunacağına, kendilerini koruma altına alacaklarına dair vaatlerde de bulunularak örgüt kapsamına dahil edildikleri anlaşılmıştır."

Aile içi sorunlar çocuğun suça olan meylini artırıyor

Örgüt içerisine alınan üyeler arasında ailevi düzenleri bozulmuş olan çocuklara çok sık rastlanıldığı belirtilen iddianamede, bu durumun da örgüte üye temininde özellikle dikkat edilen bir özellik olduğunun yapılan soruşturma neticesinde ortaya çıktığı kaydediliyor.

İddianamede, "Suça sürüklenen çocukların aile içerisinde yaşamış oldukları ilgi eksikliği, aile içi şiddet, aile üzerinde var olan ekonomik koşullar, arkadaş çevresi, eğitim eksikliği veya denetimsizlik nedenlerinden bir ve birkaçının bir arada çocuk nezdinde bulunması, çocuğun suça olan meylini arttırdığı, ailesi, çevresi ve okulda saygınlığını kabul ettirmek amacı ile suç örgütlerine katıldıkları ve örgüt liderleri ve yöneticilerinin talimatıyla örgüt içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir." ifadeleri yer alıyor.