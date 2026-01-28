Çorum\'da Engelli Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan Kamil İlgezdi (46), kardeşi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, İlgezdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlgezdi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM