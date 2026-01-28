Çorum\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Çorum'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında "ölüme neden olma" suçundan aranan E.D'nin Gazi Caddesi'nde bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce yapılan takip sonucu E.D, kullandığı otomobilin içinde yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
