Ekonomi

Çorum'un İhracatı 5 Milyar Doları Aştı

28.01.2026 20:30
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorum'un ihracatının 5 milyar doları geçtiğini ve büyüdüğünü açıkladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Çorum'un ihracatı 100 milyon dolar seviyelerinden 5 milyar doların üzerine çıktı. Yıllık ihracat artışında İstanbul ve Bursa gibi şehirlerin önüne geçen Çorum, 12'nci büyük ihracatçı şehir haline geldi" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kültür ve Konferans Salonu'nun açılışını yaptı. Açılışa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, oda başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çorum'un son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, makineden konfeksiyona kadar geniş bir yelpazede üretim ve ihracat yapan, yıldızı parlayan bir şehir haline geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Çorum'un ihracatı 100 milyon dolar seviyelerinden 5 milyar doların üzerine çıktı. 2025 yılında Türkiye genelinde ihracatını en fazla artıran 3 şehirden biri Çorum oldu. Son bir yılda ihracatımız yaklaşık 2 milyar dolar arttı. Yıllık ihracat artışında İstanbul ve Bursa gibi şehirlerin önüne geçmiş durumda" diye konuştu.

İl bazlı ihracat hesaplamalarına da değinen Hisarcıklıoğlu, "Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrası, şirketin merkezi nerede olursa olsun üretimin yapıldığı yer baz alındı. Bu hesaplamayla Çorum kaynaklı ihracatın 5,5 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Çorum, 12'nci büyük ihracatçı şehir haline geldi. Çorumlu çalışkan ve marifetlidir. Demiryolu bir an önce faaliyete geçirilmeli, Çorum limanlara en kısa sürede ulaşmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Çorum TSO Kültür ve Konferans Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Haber - Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

