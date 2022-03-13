Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul - Son Dakika
Üye Girişi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul

13.03.2022 20:20

Cübbeli Ahmet Hoca, Serdar Tuncer'a kanalına Zeynep Işık Büyükbay'ı çıkardığı için sert tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet Hoca, "Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul" dedi. Ayrıca Cübbeli'nin "Serdar Tuncer'in ne ilmi varmış ki kader dâhil birçok İslâm şartını ve hadîslerin bir çoğunu inkâr eden Zeynep Işık Büyükbay'ı dinleyip olumlu bulmuş?" sözlerine Tuncer, "Akşam video çektin sustuk. Allah'a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var?" diye cevap verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalına Zeynep Işık Büyükbay'ı çıkarması nedeniyle Serdar Tuncer'e çok sert tepki göstererek "Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul" ifadelerini kullandı.

"NEYİNİ OLUMLU BULMUŞ?"

Söz konusu yayındaki kesiti sosyal medya hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet,"Serdar Tuncer'in ne ilmi varmış ki kader dâhil birçok İslâm şartını ve hadîslerin bir çoğunu inkâr eden Zeynep Işık Büyükbay'ı dinleyip olumlu bulmuş?" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul

"ORADA BURADA PAYLAŞMANIN NE ALNMI VAR

Bu paylaşıma karşılık olarak Serdar Tuncer ise "Bir ben kalmıştım… Benim duruşumun ilme ihtiyacı var; hocanın ilminin şahsiyete! Allah eksiklerimizi tamam eylesin!" dedi.

Tuncer, bir sonraki paylaşımlarında ise "Akşam video çektin sustuk. Allah'a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var? Âlim(!)in kardeşlerine hakaret etmekten, müslümanı müslümana düşman etmekten başka bir işi olması gerekmez mi? Hatam varsa ara ikaz et, dinlemezsem ört o hatayı dua et. Yakışan bu değil miydi? Ben rating derdindeyim sen alimsin! Ben susuyorum sen sosyal medyada linç peşindesin. Bu mu ilimden anladığınız? Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun!" açıklamalarında bulundu.

Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul

TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA YORUM

Tuncer'in takipçilerinden bir kısmı söylediklerini haklı bulurken bir kısmı ise karşıt görüş ifade etti. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
YORUMLAR
500
Tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, 'Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından eksik etmesin' Tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, 'Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından eksik etmesin' OSMANİYE'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI OSMANİYE'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Cübbeli Ahmet Hoca, Serdar Tuncer, Reyting, Mevla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 20:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement