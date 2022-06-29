Cumhurbaşkanlığı ödeneği ek bütçe teklifinden çıkarıldı.
2022 ek bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı ödeneği ek bütçe metninden çıkarıldı.
(Ahmet Umur Öztürk - İHA)
Kaynak: İHA
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