Darüşşafaka Tekfen'de Emircan Koşut ameliyat edildi

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Emircan Koşut el bileğinden ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Petkimspor ile oynanan hazırlık maçında el bileğinde kırık meydana gelen Emircan, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Emircan Koşut'a 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce iyileşip sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:43 - Kaynak: AA
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