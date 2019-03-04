Son Dakika Haberleri: Deaş'lılar Konusunda Anlaştılar

Deaş'lılar Konusunda Anlaştılar

1 saat önce

ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, çifte vatandaş olan DEAŞ'lıların Alman pasaportlarının geri alınması konusunda bir yasa tasarısı hazırlayıp Adalet Bakanı Katarina Barley'e sundu.

Deaş'lılar Konusunda Anlaştılar, System.String[]
ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, çifte vatandaş olan DEAŞ'lıların Alman pasaportlarının geri alınması konusunda bir yasa tasarısı hazırlayıp Adalet Bakanı Katarina Barley'e sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Barley ise yasa taslağı üzerinde anlaşmaya vardıklarını, yabancı ülkelerde çatışmalara katılanların vatandaşlıklarının iptalinin yakında mümkün olacağını söyledi.

Süddeutsche gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Katarina Barley (SPD) ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in (CSU) üzerinde anlaşmaya vardığı plan, teröristlerin Alman vatandaşlıklarının iptali için üç şart ön görüyor. Bu şartların yerine gelmesi durumunda DEAŞ'lıların Alman pasaportları iptal edilecek.

Birinci şart; Çifte vatandaş olmaları. Sadece Alman vatandaşı olanların vatandaşlıkları iptal edilemez. Çünkü Anayasaya aykırı.

İkinci şart; Reşit olmaları.

Üçüncü şart; Yasa yürürlüğe girdikten sonra çatışmalara katılan DEAŞ'lıların pasaportları kesinlikle iptal edilecek. Şu anda tutuklu olanlar ise bu gruba dahil olmayacak. Çünkü yasa geriye dönük işlemiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:25 

Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Güncel
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