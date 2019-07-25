Son Dakika Haberleri: DEİK Başkanı Olpak: "Finansal maliyetlerin düşüşü enflasyondaki düşüşle uyumlu hale gelmiştir"
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DEİK Başkanı Olpak: "Finansal maliyetlerin düşüşü enflasyondaki düşüşle uyumlu hale gelmiştir"

29 dakika önce

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün politika faizinde yaptığı 425 baz puan indirimle faiz oranını 19.75'e indirmesi olumlu gidişata uygun bir yaklaşım olmuştur.

DEİK Başkanı Olpak:
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün politika faizinde yaptığı 425 baz puan indirimle faiz oranını 19.75'e indirmesi olumlu gidişata uygun bir yaklaşım olmuştur. Faiz oranının psikolojik sınır olan 20'nin altına çekilmesini ayrıca önemli buluyoruz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Enflasyonda devam eden iyileşme finans maliyetlerinin de aşağıya doğru çekilmesini gerektiriyordu. Dış dengedeki ve küresel risk iştahındaki iyileşme bu gerekliliği daha da uygun hale getirmiştir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün politika faizinde yaptığı 425 baz puan indirimle faiz oranını 19.75'e indirmesi olumlu gidişata uygun bir yaklaşım olmuştur. Faiz oranının psikolojik sınır olan 20'nin altına çekilmesini ayrıca önemli buluyoruz.

Önümüzdeki dönemde cari açıktaki azalma, enflasyondaki düşüş ve finansal koşullardaki iyileşme ile ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörüsü, iş dünyasının güveninin perçinlenmesi açısından büyük önem taşıyor. İş dünyası olarak, finans sektörünün de bu kararla uyumlu aksiyon almasını ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde piyasa şartlarına uygun adımlarının devam etmesini bekliyoruz. Kararı olumlu karşılıyor ve küresel piyasalardan da faiz indirim sinyalleri olacağını öngörüyoruz." - İSTANBUL
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Merkez Bankası, Nail Olpak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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