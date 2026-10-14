DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan yayınladıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

HATİMOĞULLARI: BU ANLAYIŞ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜK BİR KARANLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Tülay Hatimoğulları açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şafak vakti operasyonu ile Halk TV’ye kayyım atanması, muhalif medyayı susturmaya yönelik açık bir siyasi müdahaledir. Basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve toplumun çoğulcu sesine vurulmuş ağır bir darbedir. Gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış Türkiye’yi büyük bir karanlığa sürüklüyor! Halka dayattığınız baskı kabul edilemez. Hakikat kayyımla yok edilemez! Kararı derhal geri çekin; basına ve basın emekçilerine yönelik baskılara son verin. Kayyıma karşı Halk TV’nin ve basın emekçilerinin sonuna kadar yanındayız. Halk TV’ye, basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak, özgür bir Türkiye’ye sahip çıkmaktır."

BAKIRHAN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK BİR MÜDAHALE

Tuncer Bakırhan da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkın seçme ve seçilme hakkına kayyım atayan anlayış, şimdi de halkın haber alma hakkına aynı yöntemle müdahale ediyor. Muhalif medyanın önde gelen mecralarıdan biri olan Halk TV’ye kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu karar; basın özgürlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük açık bir müdahaledir. Demokratik toplumun en temel ilkelerinden biri olan halkın haber alma hakkı engellenemez. Muhalif basın kurumlarına yönelik devreye konulan bu antidemokratik ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir. Baskıya uğrayan tüm basın kurumlarının ve emekçilerinin yanında olacağız."