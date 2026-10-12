Demet Akalın “Acillik olduk” diyerek anlattı! Okan Kurt hastaneye kaldırıldı

Demet Akalın “Acillik olduk” diyerek anlattı! Okan Kurt hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Akalın’ın eski eşi ve hayat arkadaşı Okan Kurt, arabada kas spazmı geçirmesi üzerine acile gitti. Yaşadıklarını “Kuzuma nazar değdi” sözleriyle anlatan Akalın, Kurt’a spora ara vermesi çağrısında bulundu.
Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, arabada bulunduğu sırada kas spazmı geçirdi. Akalın, Kurt ile acile gittiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
“KUZUMA NAZAR DEĞDİ”
Şarkıcı, paylaşımında “Kuzuma nazar değdi. Arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk vallahi. Spor sen bayağı bir hayatından çık adamın, sinyal veriyor vücut bak” ifadelerini kullandı.
Akalın, vücut geliştirmeyle ilgilenen Kurt’un yaşadığı rahatsızlığın ardından spor çalışmalarına ara vermesini istedi.
MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILMIŞTI
Okan Kurt, son olarak Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.
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