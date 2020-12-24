Denize düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kayalıklardan denize düştüğü değerlendirilen karaca, bu sırada evinden manzarayı seyreden Alay Kaya tarafından fark edilip, kurtarıldı. Kaya, "Denizde kuğu var sandım, sonra dürbünle baktım. Karaca olduğunu görünce çok şaşırdım" dedi.

Çakraz tatil beldesinde, dün, emekli Alay Kaya evinin 5'inci katından denizi seyrederken dalgalar arasında bir hayvanın çırpındığını gördü. Kaya, önce kuğu sandığı hayvanın, dürbünle bakınca karaca olduğunu gördü. Kumsala inen Kaya, karacanın yanına gelen köpekleri kovaladı. Karaca, Kaya'dan uzakta bir yerde denizden çıktı ve kumsaldan 150 metre ileride bulunan kayalık alanda saklandı. Kaya, yanına gelen Hakan Kaya ve Erhan Karaalioğlu ile birlikte kuytuya giren karacayı yakalayarak, ayaklarını bağladı. Karacayı 150 metre taşıyan hayvansever Alay Kaya durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından teslim alınan karaca, tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen Karaca; boynuzlarındaki kırıklar tedavi edilip doğaya salındı.