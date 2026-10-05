Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki Paonta Sahib bölgesinde bir evin tuvaletinde büyük bir kobra yılanı bulundu. Beklenmedik manzarayla karşılaşan ev sakinleri büyük panik yaşadı.

TUVALETİN İÇİNE GİZLENDİ

Kobranın klozetin içinde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zehirli yılanın tuvaletten çıkabileceği endişesi yaşanırken, olay çevrede de tedirginliğe neden oldu.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Evin en sık kullanılan bölümlerinden birinde kobrayla karşılaşılması şaşkınlık yaratırken, kaydedilen görüntülerde yılanın klozetin içinde hareket ettiği görüldü.

Olay, özellikle sıcak ve yağışlı bölgelerde yılanların evlerin içine kadar girebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.