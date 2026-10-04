Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barıştırdığı Sedat Şahin ile Burhanettin Saral arasındaki buluşmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sedat Şahin, ailesi için düzenlediği yemekte barış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ İKİ İSMİ EL SIKIŞTIRMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun yıllardır aralarında husumet bulunan Şahin ve Saral ailelerinin temsilcileri Sedat Şahin ile Burhanettin Saral'ı MHP Genel Merkezi'nde bir araya getirdi. İki isim, Bahçeli'nin de bulunduğu görüşmede el sıkıştı. MHP, buluşmayı "tarihi bir kucaklaşma ve buluşma" olarak nitelendirdi. Buluşmayla birlikte iki aile arasında uzun süredir devam eden husumetin sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

BARIŞIN ARDINDAN AİLESİNİ YEMEKTE BULUŞTURDU

MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın ardından Sedat Şahin, ailesi için bir yemek düzenledi. Şahin, burada yaptığı konuşmada Saral ailesiyle gerçekleşen barış sürecinin nasıl geliştiğini anlattı. Şahin, kendisine sunulan barışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini ifade etti.

"SAYGIDEĞER DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ'NİN İSTEĞİ ÜZERİNE KABUL ETTİM"

Sedat Şahin, ailesine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Hepinizin bildiği üzere bir süreç yaşadık. Bana sunulan barışı, Sayın, saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendi’nin isteği üzerine kabul ettim. Bu barışın her iki aile için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kalıcı olur. Ayrıca bazı dargınlar da barıştı. Bu durum çok güzel oldu."

"BARIŞIMIZIN VE BİRLİĞİMİZİN DAİM OLMASI DİLEĞİYLE"

Sedat Şahin, konuşmasının devamında aile üyelerine de teşekkür etti. Şahin, birlik ve dostluk mesajı vererek sözlerini şöyle tamamladı: "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Barışımızın ve birliğimizin daim, dostluğumuzun baki kalması dileğiyle hepinizi tek tek selamlıyorum."