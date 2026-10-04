Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'nde bir araya getirdiği Sedat Şahin ile Burhanettin Saral'ın el sıkışmasının ardından Sedat Şahin ailesi için yemek düzenledi. Şahin, Saral ailesiyle gerçekleşen barışa ilişkin yaptığı konuşmada süreci Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini belirterek, "Bu barışın her iki aile için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kalıcı olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barıştırdığı Sedat Şahin ile Burhanettin Saral arasındaki buluşmanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sedat Şahin, ailesi için düzenlediği yemekte barış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ İKİ İSMİ EL SIKIŞTIRMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun yıllardır aralarında husumet bulunan Şahin ve Saral ailelerinin temsilcileri Sedat Şahin ile Burhanettin Saral'ı MHP Genel Merkezi'nde bir araya getirdi. İki isim, Bahçeli'nin de bulunduğu görüşmede el sıkıştı. MHP, buluşmayı "tarihi bir kucaklaşma ve buluşma" olarak nitelendirdi. Buluşmayla birlikte iki aile arasında uzun süredir devam eden husumetin sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri

BARIŞIN ARDINDAN AİLESİNİ YEMEKTE BULUŞTURDU

MHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın ardından Sedat Şahin, ailesi için bir yemek düzenledi. Şahin, burada yaptığı konuşmada Saral ailesiyle gerçekleşen barış sürecinin nasıl geliştiğini anlattı. Şahin, kendisine sunulan barışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kabul ettiğini ifade etti.

Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri

"SAYGIDEĞER DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ'NİN İSTEĞİ ÜZERİNE KABUL ETTİM"

Sedat Şahin, ailesine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Hepinizin bildiği üzere bir süreç yaşadık. Bana sunulan barışı, Sayın, saygıdeğer Devlet Bahçeli Beyefendi’nin isteği üzerine kabul ettim. Bu barışın her iki aile için de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kalıcı olur. Ayrıca bazı dargınlar da barıştı. Bu durum çok güzel oldu."

"BARIŞIMIZIN VE BİRLİĞİMİZİN DAİM OLMASI DİLEĞİYLE"

Sedat Şahin, konuşmasının devamında aile üyelerine de teşekkür etti. Şahin, birlik ve dostluk mesajı vererek sözlerini şöyle tamamladı: "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Barışımızın ve birliğimizin daim, dostluğumuzun baki kalması dileğiyle hepinizi tek tek selamlıyorum."

Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Milliyetçi Hareket PartisiBurhanettin SaralDevlet BahçeliYemek TarifiSedat ŞahinSözlerGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
90’ların yıldızı Bendeniz’i bir de şimdi görün Yıllar onu çok değiştirdi 90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi Okuldan yaka paça atıldı KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
Adana’da güpegündüz infaz İş yerinin önünde otururken başından vuruldu Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
19:41
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: ’Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli’
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli'
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üçüncü deprem
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:15
Galatasaray’da Victor Osimhen’den sevindiren gelişme
Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:58
Bakan Tekin’den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 19:57:19. #7.12#
SON DAKİKA: Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei