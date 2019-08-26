Son Dakika Haberleri: Devrilen traktördeki genç kız hayatını kaybetti
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Devrilen traktördeki genç kız hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen traktördeki genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Asarcık ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşinin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yeter Sarı (23), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Acısu Mahallesi, Asarcık, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
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