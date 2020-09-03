SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık bahçesine giderken kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan Faruk Yılmaz, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Kaynarca ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; fındık bahçesine giden Faruk Yılmaz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. O sırada çevredeki fındık bahçelerinde kazayı görenler, Yılmaz'ı traktörün altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:25 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Devrilen traktörün altında kaldı, çevredekiler kurtardı - Son Dakika