Dijital Dönüşüm Çalışma Hayatını Tartıştı

İşçi ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve yöneticileri, dijital dönüşümün çalışma hayatındaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14. Çalışma Meclisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" temasıyla ATO Congresium'da toplandı.

Açılış konuşmalarının ardından, "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm", "Dijitalleşmenin Çalışma Modelleri ve Sendikal Örgütlenmeye Etkileri" ve "Dijitalleşmenin Kamu Çalışma Hayatına Etkileri" başlıklı oturumlara geçildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 14. Çalışma Meclisi'nin çok kıymetli olduğunu belirterek, sosyal diyalog mekanizmasının işletilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dijital dönüşümün yalnızca özel sektörde hayatın her alanında öncülük edilmesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Yalçın, bu konuda gelenekselliği koruyarak ilerlemek gerektiğini dile getirdi.

Yalçın, devletin dijital dönüşüme, yeni teknolojik gelişmelere uyum için organizasyon yapısını sürekli yenilemek mecburiyetinde olduğunu belirterek, bu kapsamda, bilişim sistemleri ve e-uygulamalarla vatandaşların yararlanabileceği hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğini artırmaya yönelik son dönemde önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Asıl meselenin, dijitalleşmeye yön vermek olduğunu anlatan Yalçın, "Dijital dönüşümün nasıl, kimin için ve hangi değerlerle yönetileceği meselesi önem arz ediyor. Çünkü, dijitalleşmeyle çalışanların hakları, sendikal yapılar ve kurumsal yönetim anlayışları yeniden şekilleniyor. Çalışanların algoritmalarının salt performansa indirilmesi hem bir emek temsilcisi hem de bir insan olarak kabul edebileceğimiz bir husus değil." diye konuştu.

Yalçın, kamuda bazen değişime direnmek ya da değişimi zamanında takip edememek gibi boşluklar oluştuğunu anlatarak, "Kamuda ücret dengesini sağlayamadığınız, kamu personel sistemini verimlilik temelli ele alamadığınız, sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiremediğiniz bir yerde, bu konuda söyleyeceğiniz diğer şeyler boşlukta gezen, ayakları yere basmayan söylemlerden ibaret kalır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne katkı sağlayacak"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 14. Çalışma Meclisi toplantısının, Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne katkı sağlayacağı kanaatinde olduğunu bildirdi.

İnsanlığın, en kapsamlısı dönüşümle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "İçinden geçtiğimiz bu süreç doğru yönetilmediği takdirde sosyal adaletsizlikleri derinleştiren, istihdamı daraltan ve toplumları yeni kırılganlıklara sürükleyen sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Söz konusu dönüşüm sürecinin teknolojik ve sosyoekonomik adaletsizliklere yol açmaması, üzerinde durulması gereken en önemli konular arasındadır." ifadelerini kullandı.

Kahveci, dijital dönüşüm kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kuruluşların yer alacağı "Sendika 4.0 Enstitüsü" kurulması önerisinde bulundu.

"Sosyal diyalog mekanizmalarını kullanmakta yetersiziz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Türkiye endüstri ilişkiler sisteminin en temel sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan ve 2010'da anayasal kurum haline getirilen Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 2009'dan bu yana toplanamamasını eleştirdi.

Türkiye'nin endüstri ilişkiler sisteminde sosyal diyalog mekanizmalarını kullanmakta yetersiz kalındığı yönünde görüş bildiren Arslan, bu mekanizmaların işletilmesini istediklerini söyledi.

Arslan, yeni çalışma biçimlerinin getirdiği zorunlulukları ve fırsatları değerlendirirken sosyal devlet sorumluluğundan uzaklaşmamak gerektiğini bildirdi.

Dünyanın dönüşüm süreçlerinde adil bir geçişi tartıştığına işaret eden Arslan, "Çalışanların haklarını koruyarak bir dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmek zorundayız." dedi.

"Dijital gelişmenin toplumsal refahı artıracak şekilde kullanılmasından yanayız"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise dijitalleşmenin, "doğru politikalarla yönlendirilmediği takdirde çalışma yaşamında yeni eşitsizliklere ve güvencesiz çalışma biçimlerine yol açabileceği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sendikalar olarak dijitalleşmeye karşı olmadıklarını, aksine dijital gelişmenin toplumsal refahı artıracak şekilde kullanılmasından yana olduklarını ifade eden Ağar, "Dijital dönüşüm, çalışanların aleyhine değil, onların yararına işleyecek şekilde planlanmalıdır." dedi.

Ağar, dijitalleşmenin yarattığı yeni risklerin yanında "çalışma hayatının ekonomik ve sosyal baskılar altında bulunduğunu" belirterek, ekonomik gelişmeler nedeniyle çalışanların ücretlerinin eridiğini ve alım gücünün düştüğünü söyledi.

Kayıt dışı çalışma sorununa da değinen Ağar, bu soruna karşı denetimlerin artırılması, caydırıcı mekanizmaların hayata geçirilmesi ve kayıt dışılığa yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu kaydetti.