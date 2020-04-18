Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Sözleşme kapsamında belediyede görev yapan 41 memura sosyal denge tazminatı olarak aylık 250 lira ücret verileceği bildirildi.

Belediye binasındaki imza törenine Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Yerel Hizmet-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Demir ve iş yeri temsilcisi Ülkü Tosun katıldı.

Dinar Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de pazar yeri içerisinde kimlik kontrolü yaparak vatandaşları "sosyal mesafe" konusunda uyardı.

Pazar yerine ateşleri ölçülerek tek tek alınan vatandaşlara, maske dağıtılarak ellerine de dezenfektan döküldü.

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