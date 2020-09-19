Direğe tırmanınca akıma kapılan kişi, öldü - Son Dakika

ADANA'da, tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan Ahmet Karaca (33), hayatını kaybetti.Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğine tırmanan Ahmet Karaca, tellere dokununca akıma kapılarak bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri, Karaca'yı direkten indirdi. Karaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Ahmet Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:48 - Kaynak: DHA
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