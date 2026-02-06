Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı - Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı

06.02.2026 09:16
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hatim duası yaptı, afette yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Osmaniye Valiliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Bülbül Camisi'nde hatim programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un hatim duası yaptığı programda Yasin-i Şerif okundu. Arpaguş'un sabah namazını kıldırdığı programda tesbihat da yapıldı.

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Arpaguş'dan afette ölenlerin mezarına ziyaret

Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve Vali Serdengeçti, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki "deprem şehitliğinde" düzenlenen anma programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda katılımcılar, afette hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim duası yaptı
