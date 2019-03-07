Doğu Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.



Bölge genelinde sabah başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, Erzurum'u beyaza bürüdü.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar, kar yağışı altında yürümekte güçlük çekti.



Cadde ve sokaklarda sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, bazı vatandaşlar da kar yağışını fırsat bilerek öz çekim yaptı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.



Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için de karla mücadele çalışması yürütülüyor.



Kars



Kars'ta sabah başlayan yoğun kar yağışının yanı sıra soğuk hava ve sis etkili oluyor.



Kentte kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar da karla kaplanan yollarda güçlükle yürüdü.



Binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizlemeye çalıştı.



Kars Belediyesi ile Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.



Ağrı



Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.



Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanlarında iş makinesi desteğinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.



İl Özel İdaresi ekipleri ise kapalı bazı köy yollarını açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Ardahan



Ardahan kent merkezinde sabah başlayıp kısa sürede yoğunlaşan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini azalttı.



Yetkililer, yağışın özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğünü, sürücülerin tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

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