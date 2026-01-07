Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor - Son Dakika
Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor

07.01.2026 12:48
Bakan Göktaş, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacağını duyurdu, Meclise sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğum izni çalışmamız tamamlandı. 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını önerdik. Çalışmalar tamamlandı" dedi.

Bakan Göktaş, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Doğum izninin artırılması ve sosyal medya kullanım yaşına ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, doğum izni çalışmalarını tamamladıklarını, çalışmalar sonucunda doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını ve bu yasayı önümüzdeki haftalarda Meclise taşıyacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal medya kullanım yaşına sınır getirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını önerdik"

Doğum izninin arttırılmasına yönelik çalışmaları tamamladıklarını ve önümüzdeki haftalarda Mecliste komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini belirten Bakan Göktaş, "Doğum izninin yasalaşmasını, Meclisteki milletvekillerinin komisyon aşamasından sonra öngörüyoruz. Bu konu, Meclisteki çalışma usulüne göre yürütülecek. En kısa zamanda önümüzdeki haftalarda Genel Kurula gelmesini bekliyoruz. Doğum izni çalışmamız tamamlandı. 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını önerdik. Mevcut olarak doğum izninde olanlar da bu durumdan yararlanacak. Babalık iznini ise özel sektörde 5 günden 10 güne çıkarmayı çalışmamıza ekledik. 'Aile Yılı'nda ailelerimizin refahını sahadan gelen talepler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Ayrıca sosyal medyaya da düzenleme getirmeyi düşünüyoruz. Meclisteki çalışma durumuna göre bu konuyu da geliştireceğiz. Sosyal medya kullanım yaş sınırını 15 yaş olarak öngörüyoruz. İlk yasak Avusturalya'da oldu. Avrupa ülkeleri de benzer çalışmaları gündemine aldı. Dünyada pek çok ülkenin çocukları korumak adına bu çalışmaları yaptıklarını görüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
