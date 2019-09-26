Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

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Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan genç kendi evini yaktı

Sıra gecesi eğlencesi yapılan hastanenin başhekimi: Yemek molası sırasında hiçbir hastanın mağdur edilmesi söz konusu değil