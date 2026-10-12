Dolarda 18 ay sonra bir ilk - Son Dakika
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Dolarda 18 ay sonra bir ilk

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Dolarda 18 ay sonra bir ilk
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Küresel piyasalarda dolar, Orta Doğu'daki çatışmalar, petrol fiyatlarındaki dalgalanma, tahvil piyasalarındaki sert satışlar, enflasyon endişeleri ve artan kamu borçlarının etkisiyle son 18 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde kalırken yatırımcıların gözü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Küresel piyasalarda dolar, son 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve tahvil piyasalarındaki sert hareketler Amerikan para birimini desteklerken yatırımcıların gözü ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi.

DOLAR ENDEKSİ 102 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Doların altı önemli para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi, 102,14 seviyesine gerilemesine rağmen geçen hafta ulaştığı 18 aylık zirveye yakın kalmayı başardı.

Küresel piyasalarda doların güçlü seyrinde Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim, enerji fiyatları, tahvil piyasalarındaki satışlar, enflasyon endişeleri ve artan kamu borçları etkili oluyor.

Özellikle son haftalarda tahvil piyasalarında yaşanan sert satışlar, küresel borçlanma maliyetlerini son on yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

HUSİ SALDIRILARI PETROL PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve hafta sonu iki petrol tankerinin hedef alınması, enerji piyasalarında dalgalanmaya neden oldu.

Commonwealth Bank of Australia analistleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Analistlere göre bölgedeki gerilimin devam etmesi, petrol fiyatlarının yanı sıra dolara yönelik talebi de destekleyebilir.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK ENFLASYON VERİSİNDE

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine odaklandı.

Enflasyon rakamlarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı sonunda gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

Geçen hafta açıklanan ekonomik göstergeler ise Ortadoğu'daki çatışmaların yaşam maliyetleri üzerindeki etkisiyle ABD'de tüketici güveninin ekim ayının başında daha da gerilediğini ortaya koydu.

FED'İN FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

ABD Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla geçen ay 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti.

Piyasalar, Fed'in ekim ayındaki toplantısında yeni bir artış yapıp yapmayacağını değerlendirmek için ekonomik verileri yakından takip ediyor.

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in bu ay faiz oranlarını sabit tutacağına yönelik piyasa beklentisi yüzde 51'den yüzde 81'e yükseldi.

Bu değişim, yatırımcıların kısa vadede yeni bir faiz artırımından ziyade mevcut faiz seviyelerinin korunmasına ağırlık verdiğini gösteriyor.

BARCLAYS'TEN DOLAR İÇİN GERİ ÇEKİLME UYARISI

Doların son dönemdeki güçlü performansına rağmen bazı analistler yükselişin hız kesebileceğini değerlendiriyor. Barclays analistleri, doların yakın vadede yükselişine ara verebileceğini ve sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtti.

Tahvil piyasalarındaki sert hareketlerin küresel finansal koşulları sıkılaştırdığına dikkat çeken analistler, özellikle ABD enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması durumunda Fed yetkililerinden daha ılımlı mesajlar gelebileceğini ifade etti. Piyasalarda doların yönü açısından çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi ve Fed'in ay sonundaki faiz kararı belirleyici gelişmeler arasında görülüyor.

Amerika Birleşik DevletleriOrta DoğuEkonomiDünyaKamuFEDSon Dakika

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