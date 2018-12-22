Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyada Rekor Kırdı

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyada Rekor Kırdı

6 saat önce

Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyada Rekor Kırdı, System.String[]
Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Askerlik görevini sembolik olarak yapan down sendromlu Ali Erat'ın, komando andı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Asker veya polis üniforması giyerek sevgisini her fırsatta ifade eden down sendromlu Ali Erat'ın komando andı hayali, Garnizon Komutanlığı ziyareti sırasında bir askerle gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre en çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye'de Erat'ın bu andı sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekorları kırdı. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:03 Kaynak: DHA

Osmaniye, Komando, Güncel
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