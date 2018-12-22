Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyada Rekor Kırdı
6 saat önce
Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Askerlik görevini sembolik olarak yapan down sendromlu Ali Erat'ın, komando andı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Asker veya polis üniforması giyerek sevgisini her fırsatta ifade eden down sendromlu Ali Erat'ın komando andı hayali, Garnizon Komutanlığı
ziyareti sırasında bir askerle gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre en çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye'de Erat'ın bu andı sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekorları kırdı. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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