Son Dakika Haberleri: Down sendromlu Ömer'in tek hayali 'Küçük Emrah' gibi oyuncu olmak
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Down sendromlu Ömer'in tek hayali 'Küçük Emrah' gibi oyuncu olmak

6 saat önce

Uşak'ta yaşayan down sendromlu Ömer Doğan (33), uzun yıllardır hayranı olduğu 'Küçük Emrah' lakaplı Emrah Erdoğan ile tanışıp onun gibi oyuncu olmak istiyor.

Down sendromlu Ömer'in tek hayali 'Küçük Emrah' gibi oyuncu olmak, System.String[]

Uşak'ta yaşayan down sendromlu Ömer Doğan (33), uzun yıllardır hayranı olduğu 'Küçük Emrah' lakaplı Emrah Erdoğan ile tanışıp onun gibi oyuncu olmak istiyor. Sanatçının şarkılarını da ezbere bilen ve tüm dizi, filmlerini seyreden Doğan, bu hayaline kavuşmayı diliyor.


Down sendromlu 33 yaşındaki Ömer Doğan en büyük hayali olan 'Küçük Emrah' lakaplı Emrah Erdoğan ile tanışmak ve onun gibi oyuncu olabilmek istiyor. Uzun yıllardır hayranı olduğu sanatçının her filmini izleyen Doğan, sanatçının tüm şarkılarını da ezbere biliyor. Gündüzleri vaktini dinlenerek, odasında hayranı olduğu sanatçının dizi ve filmlerini izleyerek geçiren Doğan, akşamları ise vaktini mahalleli ve esnafa işlerinde yardımcı olarak geçiriyor. Köy kahvesine gidip çay dağıtan, etrafı toparlayan Doğan, kahveye gelen müşterilerle oturup sohbet ediyor. Vaktinden arta kalan zamanda etrafta biriken yaprakları temizleyen Doğan yaptığı işlerden zevk aldığını belirtiyor.


Sinemayı ve müziği çok sevdiğini söyleyen Ömer Doğan, "Ben oyuncu olmak istiyorum. Hem evde hem dışarıda işlerime güçlerime bakarım. Mahallemde insanlara yardım ederim, etrafı temizlerim, çay yaparım. Hepsini kendim yapabiliyorum. En sevdiğim sanatçı 'Küçük Emrah'. Onunla tanışmak ve konuşmak istiyorum. Buradan ona el sallıyorum" diye konuştu.


"Oyuncu olup para kazanacağım"


Oğlunun sinemaya ve müziğe olan tutkusunu vurgulayan anne Hanım Doğan, "Evde kendi kendine şarkı söylüyor. Televizyon seyrediyor, sinemacı olmak istiyor. Kendi odasında bir şeylerle uğraşıyor. Benim dediğim şeyleri yapıyor bazen. Onun dışında, dışarı çıkıyor, köy kahvesine gidiyor. Orada çalışıyor, yardımcı oluyor. 'İleride oyuncu olup para kazanacağım' diyor. Sinemacıların adını sayıyor bana. Onun hayalini destekliyorum" dedi.


Ömer'in oldukça paylaşımcı ve yardımsever biri olduğunu belirten kahveci esnafı Alaattin Aslan ise, "Ömer kapı komşumdur. Efendidir, iyi çocuktur. Devamlı gelir kahvede bize yardım eder. Etrafı düzenler, toplar" şeklinde konuştu. - UŞAK

Ömer Doğan, Emrah, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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