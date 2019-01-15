DSİ'den 16 yılda 156,5 milyar liralık yatırım
43 dakika önce
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2003-2018 döneminde toplam 156,48 milyar lira yatırım yaptık" açıklamasında bulundu.
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2003-2018 döneminde toplam 156,48 milyar lira yatırım yaptık" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:14
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