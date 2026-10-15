Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de bir adam, aynı otelin alt katında yeni eşiyle düğün yaparken üst katında eski sevgilisinden olan bebeğinin 100. gün kutlamasını düzenledi. İki organizasyonun aynı saatlerde gerçekleşmesiyle aileler otelde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otel çalışanları polisi aramak zorunda kaldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırırken yaşananlar film senaryolarını aratmadı.

Çin'in Guizhou eyaletine bağlı Liupanshui kentinde 9 Ekim'de yaşanan olay, ülke gündemine oturdu. Wu soyadlı bir adamın düğünü ile eski sevgilisinden dünyaya gelen bebeğinin 100. gün kutlaması, aynı otelin farklı katlarında gerçekleştirildi.

Otelin alt katında adamın yeni eşiyle düğün töreni düzenlenirken üst katta eski sevgilisi Lin ile olan çocuğunun 100. günü kutlandı. İki organizasyonun farklı aileler tarafından ayrı ayrı rezerve edildiği öğrenildi.

AİLELER KARŞILAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

İki kutlamanın aynı binada yapıldığının anlaşılması üzerine tarafların aileleri ve yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik fiziksel arbedeye dönüştü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kucağında bebek taşıyan bir kadının merdivenlerden çıkmaya çalıştığı, ancak kol kola giren bir grup erkek tarafından engellendiği görüldü.

Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Kadının ve yanındakilerin geçmeye çalıştığı sırada bağrışmalar yükselirken olay yerine gelen bir kişinin müdahalesiyle tarafların uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

OTEL ÇALIŞANLARI POLİSİ ARADI

İki aile arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine otel çalışanları polise haber verdi. Yaşanan arbedeye rağmen hem düğünün hem de bebeğin 100. gün kutlamasının tamamlandığı, organizasyon ücretlerinin de ödendiği belirtildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar yaşananları televizyon dizilerinin senaryolarına benzetti.

Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

YETKİLİLERDEN ÇOK EŞLİLİK AÇIKLAMASI

Olayın ardından adamın medeni durumu da tartışma konusu oldu. Yerel yetkililer, Wu'nun düğün yaptığı kadınla resmi nikâhının bulunduğunu, bebeğinin annesi olan eski sevgilisiyle ise evlilik kaydı olmadığını açıkladı.

Yetkililer, mevcut bilgiler ışığında olayın tek başına çok eşlilik suçunu oluşturmadığını belirtirken taraflar arasında mali anlaşmazlıkların da bulunduğunu bildirdi. İki kutlamanın neden aynı gün ve aynı otelde düzenlendiği ise henüz netlik kazanmadı.

Çin Halk CumhuriyetiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
07:15
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:12:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei