Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika
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Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı

12.04.2022 23:01

Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma büyüdü. Sandalyeyi yol kenarına tekrar getirip "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf, savcılık talimatıyla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

"ERKEK OLAN BURAYA KALSIN"

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Dükkanın önüne sandalye koyup Erkek olan gelsin demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
Dükkanın önüne sandalye koyup Erkek olan gelsin demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
Dükkanın önüne sandalye koyup Erkek olan gelsin demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
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Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin

Bağcılar, Suriyeli, Suriye, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanın önüne sandalye koyup 'Erkek olan gelsin' demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
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SON DAKİKA: Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika
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