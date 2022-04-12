Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika

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Bağcılar Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

"ERKEK OLAN BURAYA KALSIN"

Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.