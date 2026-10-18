Dünya devi ManU'nun yıldızı Mazraoui'den duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti

Manchester United’ın Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui, Kur’an-ı Kerim okuduğu görüntülerle gündeme geldi. Haşr Suresi’nin son üç ayetini seslendiren yıldız futbolcunun tilaveti sosyal medyada ilgi gördü.

HAŞR SURESİ’NİN SON AYETLERİNİ OKUDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin Kur’an-ı Kerim okuduğu anlara ait görüntüler yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde Mazraoui’nin Haşr Suresi’nin 22, 23 ve 24. ayetlerini okuduğu görüldü.

“KUR’AN’I EZBERLEYİP İMAM OLMAK İSTİYORUM”

Mazraoui, daha önce katıldığı bir röportajda Kur’an-ı Kerim’e olan ilgisinden ve gelecekteki hedeflerinden söz etmişti. Fas milli takımının da vazgeçilmezi olan ünlü futbolcu, 2022 Dünya Kupası’nın ardından Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye karar verdiğini belirterek hedefinin önce Kur’an’ı ezberlemek, ardından anlamak ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşmak olduğunu anlatmıştı.

Yıldız futbolcu, uzun vadede imam olmayı istediğini de dile getirmişti. Bu açıklamalar, Kur’an-ı Kerim tilavetine ait görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi.

Mazraoui Fas Milli Takımı'nın da yıldız oyuncusu.

HAŞR SURESİ'NİN SON 3 AYETİNİN ANLAMI

Haşr Suresi 22. ayetinin anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah'tır. Gaybı[5] da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.[6]

Haşr Suresi 23. ayetinin anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. ayeti anlamı: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.