Dünyanın en büyük aktif yanardağında 38 yıl sonra patlama yaşandı! Halk, olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya kendini hazırlıyor - Son Dakika
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Dünyanın en büyük aktif yanardağında 38 yıl sonra patlama yaşandı! Halk, olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya kendini hazırlıyor

29.11.2022 11:05

ABD'nin Hawaii eyaletindeki "dünyanın en büyük aktif yanardağı" olarak adlandırılan Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama yaşandı. Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

ADA HALKI TAHLİYE OLABİLİR

Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti. Bölgenin tamamen kırmızıya bürünmüş hali ise kayıt altına alındı.

BÖLGEDE DEPREMLER YAŞANIYOR

Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı. Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük aktif yanardağında 38 yıl sonra patlama yaşandı! Halk, olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya kendini hazırlıyor - Son Dakika

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