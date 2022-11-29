Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı. Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.

Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti. Bölgenin tamamen kırmızıya bürünmüş hali ise kayıt altına alındı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dünyanın en büyük aktif yanardağında 38 yıl sonra patlama yaşandı! Halk, olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya kendini hazırlıyor - Son Dakika

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