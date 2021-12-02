Üye Girişi
Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek - Son Dakika

Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

02.12.2021 16:42
Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi.

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor gelmesi için duruşmayı erteledi.

Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp, öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ıncı duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent Delen ise salonda hazır bulundu.

'DUYGU'YA PİSKOLOJİK OTOPSİ YAPILMALI'Duruşmada söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, daha önce hazırlanan raporlar arasındaki çelişkinin giderilebimesi için Adli Tıp Kurumu'nca detaylı rapor hazırlanması gerektiğini söyledi. Balcı, sanığın tutukluluk halini değiştirecek yeni bir bulgunun olmadığını belirterek, "Dosyada 5 farklı rapor var ve her rapor arasında çelişkiler mevcut. Bu çelişkilerin giderilmesi ve özellikle düşerken bilincinin açık olup olmadığı konusunun netlik kazanması gerekiyor. Psikolojik otopsi yapılma önerisi gelmişti daha önce biz de bu konuya katılıyoruz. Maktuleye psikolojik otopsi yapılmalıdır. Delillerin toplanmamış olması daha önce tutukluluk devamına gösterilen gerekçeler bu oturumda da devam etmektedir. Çelişkiler giderilmelidir ve sanığın tutukluluk hali devam etmelidir" dedi.Tutuklu sanık Mehmet Kaplan ise raporlar arasından herhangi bir çelişki olmadığını savunarak, ilk başta verdiği ifade ile şu ana kadar yaptığı savunmaların aynı olduğunu kaydetti. Duygu'yu ambulansa kendisinin taşıdığını ve sonrasında ne olduğunu anlamadan tutuklandığını ifade eden Kaplan, "Buradan kafayı yedikten sonra çıkacağım. Sürekli rapor bekliyorlar. Hep rapor bekleyip tutuklama talebi istiyorlar. Ben adalet için haykırdım. Bu adil yargılama ise ben varım. Yüksek şüphe var diyorlar ben neden tahliye olayım. 15 ay oldu delil karartma diyorlar, nasıl kararacak bu sürede. Keşif yapılacak diye evi dahi temizlemedik. Ben tüm herkese kendimi ispat ettim" diye konuştu.'TÜRKİYE'DEKİ TÜM DOKTORLAR İNCELESİN' Mahkemede kendi geçmişi ve doktorların çelişkileri dışında başka bir şey konuşulmadığını söyleyen Kaplan, tahliye beklediğini belirterek şöyle devam etti: "Mahkemede benim geçmişim ve doktorların çelişkilerini konuşuyorlar. Ben sabrettim ve umarım sabretmeye devam edeceğim. Beni burada tutmak adalete yakışıyorsa ben sabrederim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Duygu'yu sevdiğim kızı ambulansa ben bindirdim. Karakolda ben haber beklerken tutuklandım. 15 ay tek başıma kaldım. Hep rapor bekleyip tutuklama talebi istiyorlar. Ben daha önce tahliye aldım ev hapsi ile 6 gün sonra 3 dakikalık bir mahkemede yeniden tutuklandım. Duygu'nun ailesinden sonra en çok acıyı ben çektim. Her uyandığımda gerçek değilmiş gibi güne başlıyoruz. Mahkeme olarak belki üstünüzde baskı oluştu ama cesaret etmeniz lazım. Ben kafayı yedikten sonra bursan çıkarsanız ne çıkarmasanız ne. Ben tek ifade verdim daha üstüne bir şey eklemedim. Ben adalet yok demiyorum. Her şeyi burada konuşuyoruz. Adaleti medyada değil mahkemede arıyoruz. Benim söylediklerimi lütfen 3-5 ay sonrasına bırakmayın. Ben herkese ıspatlarım suçsuz olduğumu. Herkes biliyor bunu."'MÜVEKKİLİMİN KAÇMA ŞÜPHESİ YOK'Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ise müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Akbulut, son gelen adli tıp kurumu raporunda Duygu'nun düşerken canlı olduğunun söylendiğini ifade ederek, "Duygu düşerken canlı ise aşağı düşerken çığlık atıp yardım istemesi gerekiyor. Karşı taraf her rapor geldiğinde farklı bir yöne çekti. Adlı tıp kurumundan gelen raporda vücutta oluşan ekimozların düşmeye bağlı olduğu tescillendi. Şu anda müvekkilimin tutuklu olmasını gerektiren bir durum yok. Sanık olayın ardından yukarı bile çıkmayıp, aşağıda bekliyor, delilleri karartmıyor. Müvekkilimin tahliye edilmesi gerekiyor ve kaçma şüphesi göstermiyor" diye konuştu. Mahkeme heyeti, raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan detaylı rapor gelmesi için duruşmayı erteledi.

Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek
Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek

Mehmet Kaplan, Duygu Delen, Hakaret, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım 15:25 Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya 13:43 Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?

Son Dakika Haberleri
16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi
16:40 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber
16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
16:36 Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi
16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı!
16:20 Son dakika: Benzine 44 kuruş zam geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
16:14 Ünlü şov yıldızı Lottie Lion, metroda uğradığı cinsel saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp fotoğraf çektiler
16:10 Bu atamalar gündem olacak! 4 büyükler isyan açıklamalarına çalışmaya başladı
16:08 Konda Genel Müdürü Ağırdır: İktidarla seçmeni arasında kalan tek motivasyon, dindarlık!
16:02 Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi         
16:37
Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü Kaldırımda yürüyen genç, silahlı saldırıda öldürüldü         
15:49
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti! Marketten tornavida çalan engelli adam tekerlekli sandalyesinde öldürüldü! ABD polisi 9 el ateş etti!         
13:01
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim! Alec Baldwin setteki kazaya ilişkin konuştu: Tetiği ben çekmedim!         
10:23
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 17:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: Duygu Delen davasında detaylı adli tıp raporu beklenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement