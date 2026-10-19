Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood'un kaslı fiziğiyle tanınan yıldızı Dwayne Johnson, son görüntüsüyle şaşırttı. "The Rock" lakaplı oyuncu, yeni filmindeki rolü için yaklaşık bir yılda 22 kilo verdi. Daha önce The Smashing Machine filmi için kilo alan Johnson, bu kez 128 kilodan 106 kiloya düştü. Ünlü oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekerken, değişiminin arkasından yeni film projesi çıktı.

Dwayne Johnson, yıllardır alışılan iri ve kaslı görüntüsünden uzaklaştı. Hollywood'un aksiyon yıldızı, yeni rolüne hazırlanırken geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çekti. Yaklaşık 22 kilo veren oyuncunun son hali, eski görüntüsünden oldukça farklı.

THE ROCK'IN SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Hollywood'un en tanınmış aksiyon oyuncularından Dwayne Johnson, bu kez rol aldığı filmlerle değil, fiziksel değişimiyle dikkat çekti. Uzun yıllardır güçlü kasları ve iri yapısıyla tanınan ünlü oyuncunun belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Özellikle eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark, Johnson'ın geçirdiği dönüşümü ortaya koydu. Ancak bu değişimin arkasında sağlık sorunundan ziyade yeni bir karaktere hazırlanma süreci bulunuyor.

Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi

TAM 22 KİLO VERDİ! 128 KİLODAN 106 KİLOYA DÜŞTÜ

Dwayne Johnson'ın fiziksel dönüşümünün nedeni, yeni filminde canlandıracağı karakter oldu. Daha önce The Smashing Machine filmindeki rolü için kilo alan oyuncu, sonraki projesinde daha ince bir görünüme kavuşmak amacıyla beslenme ve antrenman programını değiştirdi. Johnson'ın verdiği bilgilere göre The Smashing Machine çekimleri sırasında yaklaşık 128 kilogram olan ağırlığı, yeni rolüne hazırlanırken 106 kilogram seviyesine kadar geriledi. Böylece ünlü oyuncu, yaklaşık bir yıllık süreçte 22 kilo vermiş oldu.

Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi
Dwayne JohnsonAuto OlaysızHollywoodMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • DiYaRBaKıRLı DiYaRBaKıRLı:
    Şahtı Mat olmuş hırttı hırto olmuş 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
Kaza geçiren MHP’li vekilden haber var Kaza geçiren MHP'li vekilden haber var
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:57
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:32
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 19:54:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei