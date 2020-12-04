E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı

04.12.2020 03:00

5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı Küçükçekmece'de otomobille araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye bin 360 lira ceza kesildi Ehliyetine el konulan sürücü 2 yıla kadar hapisle yargılanacak E-5 Küçükçekmece'de araçların arasında "makas" atarak...

E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı

Küçükçekmece'de otomobille araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye bin 360 lira ceza kesildi

Ehliyetine el konulan sürücü 2 yıla kadar hapisle yargılanacak

İSTANBUL - E-5 Küçükçekmece'de araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşüren ve kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan maganda sürücü yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücüye bin 360 lira idari para cezası kesildi.

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü bir sürücü otomobille süratli bir şekilde araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Trafiği tehlikeye attığı o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı.

Bin 360 lira para cezası kesildi

Görüntülerin incelenmesi sonucu tespit edilen 17 ABL 672 plakalı otomobilin sürücüsü Melih F.C. yakalandı. Şubeye götürülen sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas" maddesinden bin 228 lira, "Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek-Yakın takip" maddesinden de 132 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası kesti.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Ayrıca Melih F. C. 'ın sürücü belgesi Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden sağlık şartları yerine getirilene kadar geçici olarak geri alındı. Sürücü Melih F. C. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı
E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı
E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı
E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı

Küçükçekmece, Maganda, Terör, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda terör estiren maganda yakalandı - Son Dakika


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