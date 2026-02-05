ECB Faizleri Sabit Tutma Kararını Aldı - Son Dakika
Ekonomi

ECB Faizleri Sabit Tutma Kararını Aldı

05.02.2026 17:22
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktığı kaydedildi.

Piyasalarda, ECB'nin politika faiz oranlarını Avro Bölgesi'nde enflasyon hedefin az altında kaldığı için değiştirmeyeceği tahmin ediliyordu.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül, ekim ve aralık aylarında da indirimlere ara vermişti. Böylece banka şubatta Avro Bölgesi'ndeki temel faiz oranlarını art arda beşinci kez değiştirmeme kararı aldı.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yinelendiği açıklamada, düşük işsizlik oranı, özel sektörün sağlam bilançoları ve savunma ile altyapı alanındaki kamu harcamalarının Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümeyi desteklediği ifade edildi

ECB'nin açıklamasında, "Aynı zamanda, özellikle devam eden küresel ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik gerilimler nedeniyle, görünüm hala belirsiz kalmaktadır." değerlendirmesi yapıldı

Bankanın açıklamasında, gelecekteki hamlelerine ilişkin herhangi bir ön taahhütte bulunmaktan kaçınılarak Yönetim Konseyi'nin "veriye dayalı" yaklaşımı yinelendi.

Bankanın varlık alım programları (APP ve PEPP) ile ilgili olarak ise Eurosistem'in artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırıma yönlendirmediği, bu nedenle portföylerin ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaldığı bilgisi paylaşıldı.

"ECB'nin bir sonraki hamlesi bir artış değil çok büyük ihtimalle bir indirim olacaktır"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yayınladığı analizde ECB'nin faiz kararını değerlendirerek, bankanın şu an için "ideal bir denge" noktasında olduğunu ancak avronun güçlenmesinin bu tabloyu bozabileceğini vurguladı.

Brzeski, ECB'nin faizleri değiştirmeme kararının, bankanın bölge ekonomisindeki gidişattan duyduğu memnuniyeti yansıttığını belirtti.

Avro Bölgesi'nin potansiyel büyüme oranlarına yakın seyretmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefi etrafında dengelenmesinin ECB için " zor bir konfor alanı" oluşturduğunu savunan Brzeski, bu konforun kırılganlığına dikkati çekti.

Brzeski, özellikle avronun dolar karşısında son dönemde 1,20 sınırını zorlayan yükselişinin enflasyonun hedefin altında kalma riskini tetiklediğini ifade ederek. Bu durumun, banka içindeki güvercin kanadı "sigorta amaçlı" bir faiz indirimi için cesaretlendirebileceğini savundu.

2012 ve 2024 yıllarındaki politika süreçlerini hatırlatan Brzeski, ECB'nin bir kez indirimleri durdurmuş olmasının, döngünün tamamen bittiği anlamına gelmediğini, uygun şartlar oluştuğunda bankanın yeniden indirim sürecine dönebileceğini kaydetti.

Carsten Brzeski, "ECB'nin bir sonraki hamlesi bir artış değil, çok büyük ihtimalle bir indirim olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Avro-dolar paritesi

Öte yandan, ECB'nin faizleri sabit tutma kararının ardından, piyasalarda avronun dolar karşısındaki değer kazancı ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalması tartışılıyor.

Yılın başında enerji fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle Avro Bölgesi'nde enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

ECB her ne kadar orta vadede hedefe dönüleceğini öngörse de analistler avronun son dönemdeki yükselişinin bu tahmini riske atabileceğini belirtiyor.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
