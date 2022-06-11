Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıda Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli İbrahim Şeker , katılımcılara güvenli internet kullanımı ve siber suçlar gibi konularda bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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