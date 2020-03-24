Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama

6 saat önce

Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.

Edirne Valiliğinden 'göçmenlerin durumu' ile ilgili açıklama, System.String[]

Edirne Valiliğinden, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren düzensiz göçmenlerin son durumu ve kendilerine verilen hizmetlerle ilgili açıklama yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya provokatörleri de sert bir dille eleştirilerek, "Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

Sınır kapılarının açılması umuduyla 26 gündür Yunanistan sınırı olan Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bekleyen binlerce göçmen hakkında Edirne Valiliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

24 saat esasına dayalı olarak göçmenlere insani yardımların aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 977 bin 137 ürün dağıtımının gerçekleştiği ifade edildi.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ASILSIZDIR"

Sabah başlayan gıda yardımının da gün boyu kesintisiz olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmesine gerek kalmadan ayaklarına kadar getirildiğinin altı çizildi. Göçmenlerin bulunduğu alanda devamlı temizlik çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğu vurgulandı.

ÇALIŞMALAR '24 SAAT ESASINA' GÖRE DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göçmenlerin Pazarkule'ye ilk geldikleri 28 Şubat cuma günü ikindi saatlerinden itibaren başlamak üzere bugüne kadar 24 saat esasına dayalı olmak üzere kendilerine insani tüm yardımlar düzenli ve kesintisiz olarak Valiliğimiz koordinasyonunda sağlanmaktadır. Göçmenlerin olağan yemek ihtiyaçlarına ilave olarak çocuk bezinden, mama ve devam sütüne, hijyen malzemelerinden, battaniye, şemsiye, palto ve ayakkabıya kadar 60 farklı ürün çeşidinden toplamda 977 bin 137 dağıtım gerçekleştirilmiştir.

561 bin 863 gıda kumanyası, 113 bin 477 kişisel hijyen paketi, 226 bin 107 içecek ve 75 bin 690 adet diğer sınıflara ait yardım malzemesi olmak üzere dağıtımlarımız bulunmaktadır. Sabah başlayan gıda ve yemek dağıtımı gün boyu kesintisiz devam etmektedir. Gıda kumanyaları ve diğer ihtiyaçlar, yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmelerine gerek kalmaksızın bizzat yaşam alanlarında saha ekiplerimiz tarafından ayaklarına kadar götürülmektedir. Sağlık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve UMKE, bir sahra hastanesi, 24 saat esasıyla nöbet tutan doktorları ve ambulanslarıyla görevlerinin başındadır. Alanın her metrekaresi düzenli olarak İl Özel İdaremiz ve Belediyemiz marifetiyle ilaçlanmakta, gerekli tüm hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapılmakta ve 62 temizlik personelimizle, 3 çöp aracımız ve 2 vidanjör ile katı/sıvı çöpler toplanmaktadır.

Kadın ve erkek mahremiyetine dikkat edilerek oluşturulmuş banyo, lavabo ve tuvaletten oluşan 150 kişilik ihtiyaç kabinleri alanın farklı yerlerine yerleştirilmiştir. Göçmenlerin içme suyu ihtiyaçları plastik şişe su dağıtımı ile gerçekleştirilmekte, kişisel temizlik için de 5 farklı yerde şebeke suyu çeşmeleri ve 2 adet su tankeri bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz."

(İHA)

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:55 Kaynak: İHA

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